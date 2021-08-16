بدون فوائد على 10 سنوات.. "الري" تكشف تفاصيل بروتوكول نظام الري الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف المهندس عبداللطيف خالد، مستشار وزير الري، إن الوزارة بالتعاون مع شركائها وقعت بروتوكول مع وزارات الزراعة، والمالية والبنك الأهلي والبنك الزراعي في مجال تطوير الري.

وقال خالد في تصريح خاص أدلى به لـ"الخليج 365"، إن البروتوكول لمساعدة المزارعين على تهيئة الأراضي للري بالرش، عبر توفير قروض بدون فوائد تسدد لمدة 10 سنوات.

ولفت مستشار وزير الري، إلى أن البروتوكول يهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وزيادة دخل الفلاح، مؤكدًا أن الهدف من توفير سبل الري الحديث تحقيق أقصى استفادة من المياه وترشيد استخدامها.

وأشار خالد، إلى أن الحصول على القرض بدون فائدة يحتاج إلى صورة البطاقة وصورة الحيازة الزراعية، وتقديم طلب للبنك الزراعي باسم المالك أو مفوض من المستأجر، مضيفًا: "يتكلف الفدان للري بالرش 35 ألف جنيه منها 15 ألف جنيه تكلفة المساقي الخارجية، حيث يتم تبطينها أو استخدام مواسير لنقل المياه بينما تتكلف الشبكة الداخلية 20 ألف جنيه".

وتتحمل وزارة المالية قيمة الفائدة المستحقة على التمويل الذي يمنح للجمعيات والمزارعين بمعدل 3% سنويًا في حدود 10 مليارات جنيه خلال عشر سنوات تبدأ من انتهاء فترة السماح، وتتلقى البنوك الممولة طلبات الجمعيات الراغبة في التمويل مشفوعًا بالمستندات اللازمة لدراسة الطلبات من وزارتي الري والزراعة.

وفي ذات السياق أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أن البروتوكول يستهدف أصحاب الحيازات أو الأراضي الزراعية القديمة بالوادي والدلتا، لافتًا إلى أن التنفيذ سيكون عبر وزراتي الري والزراعة أو بمعرفة الجمعيات الزراعية.

وقال غانم لـ"الخليج 365"، إن عملية حصر الأراضي ستتولاها وزارتي الري والزراعة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد مواصفات التنفيذ عبر الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية لعمل التصميمات الهندسية، على أن يتم إعطاء تقرير بحجم النفقات لجهات التمويل الممثلة في البنوك.

وأشار متحدث الري، إلى إنشاء لجنة فنية دائمة مكونة من وزارات الزراعة والري، والمالية، والقطاع المصرفي لمتابعة وتقييم وضع الراغبين ومراحل التنفيذ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، شهد التوقيع في 11 أغسطس الماضي، على أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بشكل كامل خلال الشهر الجاري.