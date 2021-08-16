وزيرة الصحة: نستهدف تطعيم 800 ألف مواطن يوميا بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدل الإصابات الأسبوعى يشهد ارتفاعاً خلال هذه الفترة.

وتناولت وزيرة الصحة موقف توريد مختلف اللقاحات ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن إجمالي الجرعات الموردة، موضحة كذلك الكميات المخطط استلامها خلال الفترة المقبلة.

ونوهت وزيرة الصحة بالزيارة التي قام بها رئيس بنك الاستثمار الأفريقي إلى مصر على هامش استلام أول دفعة من جرعات "جونسون آند جونسون"، مشيرة إلى أن اللقاء تناول الخطة التي تتبناها شركة "موديرنا" للشراكة في إنشاء 20 نقطة تصنيع للقاح على مستوى العالم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وفي هذا الصدد عرض رئيس البنك أن يقوم تحالف "AVAT" بشراء 100% من المنتج حال دخول فاكسيرا في هذه الشراكة.

وأشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى المخطط التنفيذي للوصول للمواطنين في المرحلة القادمة لتلقيهم اللقاح، موضحة أنه يتم العمل على تقديم الجرعة الأولى، والثانية للمواطنين، سعياً لتقديم الخدمة إلى نحو 800 ألف مواطن يومياً، وهو ما يسهم خلال متوسط 88 يوما في الوصول إلى 35 مليونا و353 ألف مواطن.