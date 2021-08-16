شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2021.. التعليم: النتيجة جاهزة لإعلانها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2021، جاهزة لإعلانها غدا الثلاثاء، موضحة أنه تم تجميع النتائج وتحديد الأوائل، إضافة إلى تجهيز الشكل النهائى لعرض نتائج الطلاب ليعرف كل منهم مستواه على المستوى العام بجانب ترتيبه فى المواد الدراسية مع إعداد شرائح المجاميع، لافتة إلى أن النسبة العامة للنجاح قريبة من السنوات الماضية.

أوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021، بالمجموع الكلي ودرجات المواد على موقع الخليج 365 والعديد من المواقع الاخبارية غدا الثلاثاء، ويتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

وحصل الخليج 365" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، من وزارة التربية والتعليم، كما يعلن ”الخليج 365”، نتيجة الثانوية العامة 2021، ظهر غدا الثلاثاء 17 أغسطس الجارى إلكترونيا حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته برقم الجلوس مجانا.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بث مباشر لمؤتمر صحفيا يوم الثلاثاء الموافق17 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 ـ 2021 وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.