شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة المياه بشارع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال إصلاح خط مياه قطر 600 مم بتقاطع جامعة الدول العربية وشارع السودان، وتم فتح المياه للمناطق المتأثرة وستصل المياه تدريجياً، والتي شملت مناطق شارع السودان والمهندسين والدقي والعجوزة ومناطق أمبابة .

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفقد موقع إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه 600 مم الكائن بتقاطع شارع السودان مع شارع جامعة الدول العربية بأحياء العجوزة والدقي .

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر ومضاعفه أعداد سيارات الشفط لسرعة انجاز الاعمال بالتوازي مع اصلاح الكسر لإعادة ضخ المياه للمناطق التي تأثرت بضعف في الضغوطات نتيجه لذلك والتي تشمل عددا من متفرعات شارعي السودان وجامعة الدول العربية .

مشيراً انه تم الدفع ب 30 سيارة ومعدة لشفط المياه الناتجه عن الكسر من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة كما تم إجراء تحويله مرورية مؤقته امام موقع الكسر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق .

وأكد المحافظ أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بتوفير عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحه للشرب لتلبية إحتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة ولتلبية أي إحتياجات أخري للمواطنين من المياه بأي منطقه متأثرة أو للطوارئ يتم الاتصال علي الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى 125 وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة علي أرقام (114 ، 35869371، 35869193، 35863004،35855722 ) لتوفير سيارات مياه الشرب او للتعامل مع البلاغات العاجلة .

