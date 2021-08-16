شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الهجرة تنظم زيارة للكيانات المصرية بالخارج إلى العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، زيارة للكيانات المصرية بالخارج ، للعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، وبدأت الزيارة من الكاتدرائية ومن المخطط أن تنتهى من مسجد الفتاح العليم.

وتأتى الزيارة بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، و بحضور نحو 400 مشارك، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم.

ويعقد المؤتمر من أجل لقاء ممثلي الكيانات والمصريين بالخارج والاستماع لمقترحاتهم وسبل تنفيذها، وهو الأمر الذي يأتي تزامنا مع الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وإعلان الرئيس انطلاق الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن هذه النسخة تأتي امتدادا للنسخة الأولى التي أطلقتها وزارة الهجرة في يوليو 2019، لإشراك للمصريين بالخارج في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستعراض ما حققته مصر من إنجازات في وقت قياسي.

وتخصص النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والمشاركة في المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يسهم بقوة في المحافظات والقرى الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.