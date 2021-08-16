شكرا لقرائتكم خبر عن من المنزل.. بيانات يجب توافرها لطلب شهر عقارى الكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، لإشهار وتوثيق المحررات المختلفة، في وجود زحام في العديد من المكاتب خاصة التي مازالت تعمل بشكل يدوي.

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حددت مجموعة من الخدمات التي تقدمها بشكل رقمي -إلكترونيا- لتوفير الوقت والجهد وتخفيف الزحام في مكاتب الشهر العقاري، ومنها خدمة طلب شهر عقاري بشرط أن يكون هذا العقار قابل بالفعل للشهر والتسجيل.

ولطلب شهر عقارى يجب تدوين بعض البيانات الخاصة سواء بطالب الشهر أو العقار المراد شهره، وذلك عبر موقع مصلحة الشهر العقارى أو بوابة مصر الرقمية.

ومن البيانات المطلوبة الاسم رباعى لصاحب الطلب ورقمه القومي ورقم هاتفه وعنوانه وصفته كمقدم للطلب، كما يتطلب رقم وسنة العقد والمأمورية التابع لها العقار.