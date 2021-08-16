شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج بطاقات للمواطنين بقرى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفد قطاع الأحوال المدنية، برئاسة اللواء طارق صابر، مأمورية شملت عدد من السيارات المجهزة (المراكز التكنولوجية المتنقلة) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على مدينة العلمين الجديدة والمتواجدين بالقرى بنطاق الساحل الشمالى للتيسير عليهم وعدم تحملهم تكاليف ومشقة الإنتقال.

كما تم إيفاد عدد من مأموريات التصوير الخارجى لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بالأماكن التى يترددون عليها، وقد لاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من المواطنين، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

وتم إيفاد مأموريات لـ (6 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة - المستشفيات) بكافة المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل قسم حقوق الإنسان بالقطاع إهتمامه بتوجيه وإستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى الهمم" بمقر ديوان القطاع لتقديم خدمات القطاع لهم.