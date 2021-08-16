شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 70 رحلة تنقل على متنها 8660 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، علي مدار اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 70 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 8660 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير علي مدار اليوم، 70 رحلة بمعدل 51 رحلة دولية إلى كل من "تورنتو، دبي، جوبا، بغداد، أكرا، تونس، الدوحة، مدريد، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، ميلانو، البحرين، الخرطوم، لارناكا، عمَان، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن، إربيل"، و17 رحلة داخلية الى كل من، شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب، ورحلتى شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8660 راكبا .

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.