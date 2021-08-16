شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يطرح شوارع مربع مصطفى محمود لشركة خاصة لتحصيل رسوم انتظار السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت محافظة الجيزة من خلال حى الدقى، عدد من الشوارع بالحى لإدارة انتظار السيارات بتلك الشوارع، وفقا للوائح المنظمة والتي ينص عليها القانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات.

وأكد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، أنه تم طرح الشوارع بمربع مصطفى محمود والتى تبدأ من مسجد مصطفى محمود حتى شارع الثورة، حيث حصلت عليها إحدى الشركات الخاصة، من خلال المزايدة العلنية، وذلك مقابل مبلغ 96 ألف جنيه شهريا.

وأضاف رئيس حى الدقى، أن هذا الإجراء، تم وفقا للقانون المنظم لانتظار السيارات واللائحة الخاصة برسوم الانتظار، والتى تحدد مبلغ 10 جنيهات قيمة الانتظار المؤقت للسيارة الملاكى.

واوضح رئيس الحى أن أى مواطن يرغب فى حجز مكان سيارته أمام محل إقامته وفقا للقانون، فيتم التعاقد مع الشركة بمبلغ 300 جنيه شهريا وفقا للائحة المنظمة.











