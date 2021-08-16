شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تواصل عقد اختبارات القبول للطلبة المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لليوم الثانى، عقد اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا حتي يوم الأربعاء 18 أغسطس الجارى، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إخطار الطالب برقم جلوسه ومواعيد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة، مشددة على تطبيق اللجان الإجراءات الاحترازية.



وأوضحت الوزارة، أنه سبق وتم فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022، في محافظات (الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر - أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية - بني سويف - قنا - المنيا - سوهاج- سرس الليان بالمنوفية - مدينة السادات بالمنوفية).

وأتاحت الوزارة التقديم إلكترونيًا، حيث تم تسجيل استمارة التقدم بعد فتح باب التقدم منذ يوم الأحد 18 يوليو الماضى واستمر باب التقديم متاحا حتى 1 أغسطس الجارى، كما حددت الوزارة أن يكون المتقدم حاصًلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولاً: أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

ثانياً: أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

وأشارت الوزارة إلى أن الطلاب انتهوا من إجراءات التقدم الإلكتروني وقاموا بطباعة استمارة التقدم الإلكترونية مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية: "لصق عدد (2) صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم، صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة، إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد"، على أن تقوم الإدارات التعليمية باستلام المستندات المطلوبة بعد مراجعتها بدقة والتأكد من استيفاء الطالب لشروط التقدم ثم تجميعها وتسليمها الي إدارة شئون الطلاب بالمديريات.