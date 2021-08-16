شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تدرب ممثلى 6 دول إفريقية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، بدء الدورة التدريبية الدولية الثانية تحت عنوان التدريب الفني على اختبارات سلامة الغذاء، التى ينظمها المعمل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، وتحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومركز البحوث الزراعية.

وأوضحت عبداللاه، أن ذلك يأتي في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثقتها في المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (QCAP) لتدريب ورفع كفاءة المتخصصين في مجال تحليل الملوثات في الأغذية من الدول الأفريقية الشقيقة، لافتا الى أن ذلك التدريب يستهدف المتخصصين من دول: كينيا، أوغندا، روندا، مالي، ملاوي بالإضافة للكاميرون حيث سيتم تدريبهم على بعض المواصفات الدولية وطرق التحليل المختلفة وذلك باستخدام أحدث الأجهزة.

وأوضحت أنه من المقرر يستمر التدريب على مدار أسبوعين يتم خلالهم نقل الخبرات المصرية للمتخصصين ممثلي الدول الأفريقية في مجال اختبارات سلامة الغذاء، مشيرة الى أن هذه الدورة هي الثالثة خلال هذا العام والثانية خلال نفس الشهر مما يعد هذا نجاحاً كبيراً للمعمل ومركز البحوث الزراعية لثقة الوكالات أو الهيئات الدولية في كفاءة المعمل ودوره في منطقة القرن الأفريقي في مجال اختبارات سلامة الغذاء.

وأكدت مدير المعمل أن المعمل يسعى لتقديم خدماته المختلفة لدول قارة أفريقيا بالتعاون مع كبرى الهيئات الدولية وفي إطار توجيهات القيادة السياسية المصرية لتقديم كافة الإمكانيات في كافة المجالات لدعم ومساعدة الدول الأفريقية الشقيقة.