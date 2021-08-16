شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن طرح أعمال تأهيل 557 مسقى بأطوال 462 كيلو متر فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه وزيادة ربحية المزارع، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه إلى نُظم الري الحديث 393 ألف فدان، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 95 ألف فدان.

وأوضح المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى ، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من، وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.

وأضاف أنه تم حتى الآن طرح (15) عقدا لتأهيل المساقى بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالى (557) مسقي بتكلفة 643 مليون جنيه بأطوال 462 كيلو متر، وتم إنهاء التنفيذ في 8.50 كيلومتر وجارى العمل في باقى الأطوال.

جدير بالذكر، أن المشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى، يستهدف تحويل زمام 3070 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات ، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقى أو على المستوى الحقلى من خلال تنفيذ أنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى.