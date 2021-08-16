شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف خطوات التأكد من صحة فاتورة الكهرباء قبل السداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطوات يرصدها الخليج 365 لقرائه للتأكد من صحة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية قبل سدادها لمحصل شركة الكهرباء، من خلال طرق مراجعة الفاتورة والتأكد من صحتها، وفيما يلى بعض الخطوات التى توضح صحة فاتورة الاستهلاك:

1- مراجعة الفاتورة من خلال الاطلاع على خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك و مطابقتها بقيمة الفاتورة التى تسبقها فإذا كانت متقاربة منها تكون الفاتورة سليمة.

2- عند ملاحظة مبالغة فى قيمة الفاتورة بالمقارنة بالفواتير التى تسبقها، يتم تقديم شكوى بعد الحصول على "الكعب".

3- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن ، و مقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد.

4- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة.

5- إذا كانت القراءة الموجودة فى خانة "حالية" المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة ، و سجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

6- توجه لشركة الكهرباء التابع لها وسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ و سداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.