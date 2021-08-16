- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 16 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 11 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و 5 مساجد صيانة وترميمًا، وذلك يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1636 مسجدًا، منها 1498 مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا، و138 مسجدًا صيانة وترميمًا.
ونشرت وزارة الأوقاف أسماء المساجد المقرر افتتاحها وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الغربية
1.مسجد أحمد باشا المنشاوي بعزبة أبو لبده التابعة لقرية تلبنت قيصر –
مركز طنطا
مديرية أوقاف أسيوط
2.أبو بكر الصديق – قرية العزايزة الغنايم
3.المرحوم كرم عبد العال – مركز البداري
4.الحضايرة – قرية الشامية – مركز ساحل سليم
5.خاتم المرسلين – قرية الزاوية
6.شهاب الدين – قرية المطمر – مركز ساحل سليم
7.أولاد منصور – قرية دير الجنادلة
8.الرحمن – عزبة أبو خروف – قرية كوم المنصورة
مديرية أوقاف البحيرة
9.الرحمة – قرية العوامر
مركز ايتاي البارود
مديرية أوقاف القليوبية
10.الورثة – كفر العرب – بنها ثان
مديرية أوقاف الجيزة
11.تالية القرآن- الحزام الأخضر – 6 أكتوبر
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف قنا
1.الرحمن – القلمينا- الوقف
2.البيومي - المراشدة
3.البداورة - الوقف
4.أبو مدرة – قوص
5.التمامية – الشرقي سمهود – أبو تشت