شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 16 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 11 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و 5 مساجد صيانة وترميمًا، وذلك يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1636 مسجدًا، منها 1498 مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا، و138 مسجدًا صيانة وترميمًا.

ونشرت وزارة الأوقاف أسماء المساجد المقرر افتتاحها وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الغربية

1.مسجد أحمد باشا المنشاوي بعزبة أبو لبده التابعة لقرية تلبنت قيصر –

مركز طنطا

مديرية أوقاف أسيوط

2.أبو بكر الصديق – قرية العزايزة الغنايم

3.المرحوم كرم عبد العال – مركز البداري

4.الحضايرة – قرية الشامية – مركز ساحل سليم

5.خاتم المرسلين – قرية الزاوية

6.شهاب الدين – قرية المطمر – مركز ساحل سليم

7.أولاد منصور – قرية دير الجنادلة

8.الرحمن – عزبة أبو خروف – قرية كوم المنصورة

مديرية أوقاف البحيرة

9.الرحمة – قرية العوامر

مركز ايتاي البارود

مديرية أوقاف القليوبية

10.الورثة – كفر العرب – بنها ثان

مديرية أوقاف الجيزة

11.تالية القرآن- الحزام الأخضر – 6 أكتوبر

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف قنا

1.الرحمن – القلمينا- الوقف

2.البيومي - المراشدة

3.البداورة - الوقف

4.أبو مدرة – قوص

5.التمامية – الشرقي سمهود – أبو تشت















