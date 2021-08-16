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افتتاح 16 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا الجمعة المقبلة

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شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 16 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا وصيانة وترميمًا الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 11 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و 5 مساجد صيانة وترميمًا، وذلك يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1636 مسجدًا، منها 1498 مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا، و138 مسجدًا صيانة وترميمًا.

ونشرت وزارة الأوقاف أسماء المساجد المقرر افتتاحها وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الغربية
1.مسجد أحمد باشا المنشاوي بعزبة أبو لبده التابعة لقرية تلبنت قيصر –
مركز طنطا

مديرية أوقاف أسيوط
2.أبو بكر الصديق – قرية العزايزة الغنايم
3.المرحوم كرم عبد العال – مركز البداري
4.الحضايرة – قرية الشامية – مركز ساحل سليم
5.خاتم المرسلين – قرية الزاوية
6.شهاب الدين – قرية المطمر – مركز ساحل سليم
7.أولاد منصور – قرية دير الجنادلة
8.الرحمن – عزبة أبو خروف – قرية كوم المنصورة

مديرية أوقاف البحيرة
9.الرحمة – قرية العوامر
مركز ايتاي البارود

مديرية أوقاف القليوبية
10.الورثة – كفر العرب – بنها ثان

مديرية أوقاف الجيزة
11.تالية القرآن- الحزام الأخضر – 6 أكتوبر

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف قنا
1.الرحمن – القلمينا-    الوقف
2.البيومي - المراشدة
3.البداورة - الوقف
4.أبو مدرة – قوص
5.التمامية – الشرقي سمهود – أبو تشت

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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