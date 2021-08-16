شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات يؤدون امتحانات الدور الثانى وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها "صناعي - زراعي - تجاري - فندقى" على مستوى الجمهورية أداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن غرفة عمليات الوزارة تتابع سير الامتحانات ووصول أسئلة الاختبارات إلى مقار اللجان مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمراقبين.

وأضافت أن الغرفة تواصلت صباح اليوم مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، مع التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه يؤدى امتحانات الدور 2021 الثانى للدبلومات الفنية، قرابة 212391 بنسبة 27.37 %، موضحة أن الاختبارات انطلقت السبت 14 أغسطس 2021، مع حرمان 32565 طالبا وطالبة من الدور الثانى لكونهم باقين للإعادة للعام الدراسى المقبل.