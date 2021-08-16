"إيهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "بتقولي لو مش عاجبك طلقني وهسيبك تنام على الأرض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقام "إيهاب. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، يطلب فيها فسخ عقد الزواج من زوجته، مبرر طلبه "مراتي مستهترة.. بتكوي الملابس على السجادة وتحرقها".

يقول "إيهاب" 34 عام - مدرس: تزوجت منذ 7 أشهر من "منى. ج" 30 عام، والمشكلة التي أعاني منها أن زوجتي مستهترة ومهملة بدرجة كبيرة، حتى أنها تجلس تتحدث في الهاتف ولا تتذكر الطعام حتى تتركه يحترق على البوتاجاز، كما أنها أتلفت كامل ملابسي في الغسيل بسبب إهمالها.

أضاف الزوج: والدتي طالبتنا ذات يوم بالتوجه وتناول الغداء معها، وعقب الوصول قامت زوجتي بكسر زجاج السفرة، وعندما عاتبتها وطالبتها بضرورة أن تتحلى بالحرص أكثر من ذلك، تطاولت عليَّ أمام أسرتي، وأخذت موقف ولم تتحدث معي بعدها.

استكمل الزوج: يوجد في المنزل ترابيزة خاصة بالمكواة، ورغم ذلك تجلس زوجتي على الأرض وتكوي ملابسي، حتى حرقت السجادة ذات يوم فاشتد غضبي وتشاجرت معها، لكن ردها صدمني "مش عجبك طلقني وهأخد كل مستحقاتي الزوجية وهسيبك تنام على الأرض"، فتركت لها المنزل.

يختتم الزوج: لم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة وبالفعل أقمت دعوى فسخ عقد زواج حملت رقم 2185 لسنة 2021 ولاتزال منظورة لم يتم الفصل بها حتى الآن.