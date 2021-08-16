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ننشر جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

حصل الخليج 365 على جدول امتحانات الدور للشهادة الثانوية، للعام الدراسي 2020-2021، التي تبدأ في الرابع من سبتمبر المقبل

وقال مصدر بالأزهر في تصريح لمصراوي، إن امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية ستعقد بنفس خطة الدور الأول، المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس حفاظا على صحة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وأوضح المصدر أنه تم التأكد من صلاحية اللجان لأداء الامتحان، ومعاينة مراكز توزيع الأسئلة، والتأكد من تأمينها، ومخاطبة مديرية الصحة لتواجد الطبيب والزائرة الصحية، ومخاطبة مديرية الأمن لتوفير التأمين اللازم للجان، وإنشاء غرف العمليات التي يجب أن تكون مرتبطة بغرفة عمليات مكتب الوكيل، وغرفة عمليات القطاع، والتأكيد على متابعة غرفة توزيع الأسئلة، والتأكيد على حسن اختيار أعضاء مراكز الأسئلة ومراكز التصحيح.

وشدد على أن الأشياء المحظورة داخل لجان امتحانات نهاية العام للشهادة الثانوية الأزهرية، تتمثل فيما يلي:

1 ـ تواجد جميع العاملين بالمعهد الساعه 8 صباحًا.

2 ـ ممنوع تناول المشروبات والأطعمة داخل اللجان.

3 ـ عدم استخدام المحمول داخل اللجان إلا لشيخ المعهد فقط.

4 ـ التصحيح عقب انتهاء اللجان مباشرة أولا بأول ولا يتم التأجيل للغد.

5 ـ عدم التدخين داخل اللجان.

6 ـ تخصيص مراجع عددي وآخر فني.

7 ـ المصحح لا يكون مراجعًا فنيًا أو عدديًا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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