مصدر بـ "الكهرباء": الانتهاء من إجراء ٧٥٠ ألف معاينة.. وتركيب ٢٩٠ ألف عداد كودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، إن بلغ عدد الطلبات التي تقدم بها عبر المنصة الإلكترونية للكهرباء حتى الآن

مليون و٧٠٠ الف طلب للتحول من نظام الممارسة لتركيب عدادات كودية.

ونوه المصدر فى تصريحات لمصراوي، إلى أن بلغ عدد الوحدات السكنية بـ ٢ مليون و٤٧ ألف وحدة سكنية، مشيرا إلى أن إجمالى المعاينات بلغ ٧٥٠ ألف معاينة حتى الآن.

وأكد أن عدد العدادات التي تم تركيبها ٢٩٠ ألف عداد حتى الآن، مؤكدا أن شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تواصل إجراء المعاينات والمقايسات للمتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط التعاقد وتركيب العداد الكودي.

في سياق متصل، نفى المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ما تردد عن وجود نقص في العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء.

وأوضح "عفيفي" في تصريحات لمصراوي، أن البعض يعتقد أن اعتماد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على المنتج المحلي، ورفضه استيراد هذه النوعية من العدادات من الخارج تسبب في تأخير تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية وهذا الكلام بعيد تماما عن الصحة، مؤكدًا أن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية بها رصيد كافي من العدادات مسبقة الدفع تكفي لسداد جميع الطلبات التي وردت لها عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وطالب جميع المشتركين المتقدمين بطلبات للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية بمتابعة الطلبات الخاصة بهم لأن عدم متابعة الطلبات يعتبر هو السبب الرئيسي في تأخر إتمام المعاينة والمقايسة الخاصة بتركيب العداد، مشيرًا إلى أن هناك بعض الطلبات تحتاج إلى استكمال بعض المستندات المطلوبة أو تصحيح أى خطأ، مشيرًا إلى أنه يمكن أيضا مساعدة المشتركين الذين لم يتذكروا كلمة المرور الخاصة والعمل على إعادتها مرة أخرى.​