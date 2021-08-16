أخبار مصر

"شوفوا مصر جميلة إزاي".. ريهام سعيد تثير الجدل بفيديو في نزهة نيلية (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي

أثارت الإعلامية ريهام سعيد، حالة من الجدل، بعد نشرها فيديو لايف على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في الساعات الأولى من صباح اليوم، وهي على متن أحد المراكب في نهر النيل، وكتبت عليه عبارة "شوفوا مصر جميلة إزاي".

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين مع فيديو ريهام، حيث قام البعض بسؤالها عن المكان المتواجدة فيه، بينما قال لها أحد المتابعين "يا بختك عايشة"، لترد عليه ريهام في الفيديو قائلة: "على فكرة مصر جميلة.. إنت بس استمتع ببلدك هتتبسط أوي.. بلدنا أجمل بلد في الدنيا، وبأقل الإمكانيات تقدر تتبسط وتستمتع".

فيما طالب عدد من المتابعين "ريهام" بالعودة مجددا للشاشة، بعبارات منها "وحشتينا أوي" و"عاوزين نشوفك تاني" و"وحشتينا جدا يا أستاذة ريهام".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا