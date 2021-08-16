شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعوض سكان عزبة المطار بـ65 مليون جنيه لإعادة تخطيطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أجهزة المحافظة واصلت أعمال تنفيذ إزالة التعارضات فى مسار محور المستشار عدلى منصور امتداد محور مسطرد، حيث تم تنفيذ إزالة 85 عقارا من إجمالى 159 عقارا، مشيرا إلى أنه يتم صرف تعويضات للسكان طبقا لأسعار المنطقة، لافتا أن المحور يخدم مناطق المطرية وعين شمس والمرج والنزهة بطول 16 كم.

وفى السياق، أكد نائب محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من إزالة منطقة عزبة المطار بالهايكستب بالنزهة وهى منطقة غير مخططة مقامة بدون ترخيص، وذلك فى اطار إعادة تخطيط المنطقة وهى مكونه من 102 عقار، وتم صرف تعويضات للسكان بقيمة 65 مليون جنيه ضمن أسعار المنطقة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

ويربط محور المستشار عدلى منصور منطقة النزهة وحى السلام وعين شمس والمطرية بطريق شبرا بنها الحر كما يمر المحور بالنزهة ، والسلام ، وعين شمس وينتهى بميدان رنين بالمطرية ، ويمر الاتجاه العائد بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجه كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .