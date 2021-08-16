شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إتاحة نتيجة الثانوية 2021 غدا على الخليج 365 بدرجات المواد والمجموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021، بالمجموع الكلي ودرجات المواد على موقع الخليج 365 والعديد من المواقع الإخبارية غدا الثلاثاء، ويتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

يعلن ”الخليج 365”، نتيجة الثانوية العامة 2021، ظهر الثلاثاء 17 أغسطس الجارى إلكترونيا حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته برقم الجلوس مجانا.

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، من وزارة التربية والتعليم.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بث مباشر لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.