شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعتمد غدا نتيجة الثانوية العامة 2021 وتعلن للطلاب على ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد غدا الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2021، وتعلن للطلاب على موقع الخليج 365" فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم.

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، من وزارة التربية والتعليم، ويعرض ”الخليج 365” النتيجة للطلاب برقم الجلوس وتظهر للطالب درجته الكلية في النتيجة وأيضا في جميع المواد الدراسية.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بثا مباشرا لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.