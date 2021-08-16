شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تواصل صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الاثنين، فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر أغسطس الجارى، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

ويواصل بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة البنك صرف معاشات أغسطس الجارى وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وكانت الدكتورة نيفين القباج قد أصدرت تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.