شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد فتح بوابة أكاديمية الشرطة لإجراء الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح للطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة لهذا العام الدخول من البوابة رقم "5" بالأكاديمية على سبيل الحصر والخروج منها، ويتم فتح البوابة في السادسة صباحا وغلقها في التاسعة، ولن يسمح بالدخول عقب غلقها.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.