شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مبادرة "تطوير بلاستيك مصر" وكيفية المشاركة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة الغربية مبادرة تطوير بلاستيك مصر" لدعم شباب الخريجين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل البرنامج.

1- يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من أستخدام قدراتهم في تحليل الأفكار بعمق واستبصار الحقائق المتعلقة بالأفكار مما يمكنهم من معرفة أفاق وحدود قدراتهم وإمكانياتهم في مجال المشاريع، وخاصة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتطوير خطوط الإنتاج وذلك بهدف مساعدتهم على النجاح في إنشاء وإدارة مشاريعهم الخاصة.

2- صمم البرنامج ليتناسب مع خريجي الجامعات الجدد الذين لديهم أفكار مبتكرة في مجال إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتطوير الإنتاج وأيضاً ليتناسب مع احتياجات المرشحين من قبل المؤسسات غير الحكومية والشركات الناشئة ومن لديهم أفكار ولديهم بالفعل مشاريع على أرض الواقع وتحتاج لتطوير.

3- يتكون البرنامج من مرحلتين:

- المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي ( دراسة نظرية) توضح كيف تبدأ مشروعك الخاص و ريادة الأعمال و قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد وتنمية المهارات.

- المرحلة الثانية هى دراسة عملية وزيارات ميدانية تضمن مرحلة التوجيه.

4- فى نهاية البرنامج سيتم تكوين فريق عمل ينقسم اللي مجموعتان جموعة من الأشخاص الذين يمتلكون مشاريع على أرض الواقع سيتم تقييم أداء هذه المشاريع وإذا كانت نتيجة التقييم إيجابية تتولى المبادرة من خلال البرنامج الوطني عملية دراسة الجدوى الخاصة بتطوير خطوط الإنتاج والتى ستساعد أصحاب المشروعات على النجاح في مشروعاتهم الخاصة.

5- مجموعة التوعية وتنطلق فرق العمل للزيارات الميدانية وتوعية المصنعين بقانون إدارة المخلفات الجديد 202 لعام 2020.

6- وتتضمن معايير قبول المشاركين أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

7- أن يكون عمر المتقدم من 21 إلى 35 عاما، و أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

8- من لديه مشروع متناهى الصغر أو مشروع صغير أو من يسعى لامتلاك مشروع.