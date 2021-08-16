شكرا لقرائتكم خبر عن مهام البابا تواضروس الثانى بلائحة المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية رئيس المجمع المقدس وخليفة القديس مارمرقس الرسول حسب قوانين نيقية المسكونى المقدس في الكنيسة الأرثوذكسية.

وتنص المادة رقم 51 من لائحة المجمع المقدس على الآتى: "البابا هو الأسقف المسئول عن جميع الإيبارشيات الخالية والجديدة كالتى فى المهجر إلى حين سيامة أو تعيين أساقفة لها وله فى ذلك أن ينتدب نائباً باباوياً أو وكيلاً لإدارتها تحت إشرافه ، وله أيضاً أن يعين لجنة مجمعية لمعاونته فى إدارة شئون المهجر".

وتنص المادة رقم 52 من لائجة المجمع المقدس، أن البابا يقوم باختيار الأساقفة العموميين الذين يعاونونه فى خدمة الكرازة المرقسية ويحدد لهم اختصاصاتهم ويقدمهم للمجمع المقدس، ويرأس الاحتفال بسيامتهم.

وتنص المادة رقم 53 من اللائحة أيضا أن البابا هو الذى يلزم بسيامة الأساقفة الجدد وكذلك فى ترقية الأساقفة إلى درجة المطرانية أو الجاثليق.

ونصت المادة رقم 54 في اللائحة، أنه المسئول عن الأمور العامة فى الكنيسة وهو الذى يمثلها أمام الدولة وأمام الكنائس الأخرى وكل الهيئات الرسمية والدينية.

وجاء فى نص المادة 55 أن البابا يعتبر المشرف العام على الأديرة القبطية وهو الذى يعين رؤساء الأديرة.

وذكرت المادة 57 من اللائحة أن كل ما يتركه البابا هو ملك للبطريركية وليس من حق القائم أن يرثه أو يتصرف فيه لغير صالح البطريركية كما لا يرث البابا أقارب له بالجسد.