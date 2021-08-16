شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام الشمامسة فى الكنيسة الأرثوذكسية والشروط المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الشماس كلمة سريانية معناها خادم وتقال باليونانية دياكون، وتنحصر وظيفة الشماس داخل الكنيسة فى معاونة القس أو الأسقف فى أداء الخدمات الدينية، كما أقامت الكنيسة الأولى 7 شمامسة لخدمة الموائد مملوءين من الروح القدس والحكمة حينما دعا الرسل جمهور المؤمنين.

ويوجد للشماس ثلاث مهام رئيسية داخل الكنيسة تتمثل فى أن يكونوا مملوءين من الروح القدس والحكمة، وأن يقيمهم الرسل شمامسة بوضع اليد عليهم والصلاة، وأن يباشروا مسئوليات معينة في الكنيسة.

ومن أبرز الشروط الواجب توافرها فى الشمامسة، أن يكونوا ذوى وقار، وألا يكونوا غير مولعين بالخمر الكثير وغير طامعين بالربح القبيح، وأن يكون لهم سر الإيمان فى ضمير طاهر، ومدبرين أولادهم وبيوتهم حسنًا، ويتعرضون لاختبار أولا ثم يتشمسون "يقاموا شمامسة" إن كانوا بلا لوم.