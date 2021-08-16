شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توفير 5 لقاحات متنوعة بـ539 مركزا بالجمهورية مجانا لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن توفير 5 أنواع من اللقاحات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا بـــ 539 مركزا للقاحات بالجمهورية وجميعها حصلت على الموافقات الطارئة من هيئة الدواء المصرية .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاحات المتوفرة بالمراكز هي سبوتنيك وسينوفارم واسترازينكا وجونسون وسينوفاك.

فيما أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يتوفر لدينا لقاحات فيروس كورونا "أسترازينيكا، جونسون أند جونسون، سينوفاك، سينوفارم، سبوتنك" بكافة المراكز المخصصة للتطعيم بالمحافظات، مؤكداً حرص الدولة على تعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الدولية.

وناشد "مجاهد" المواطنين مجدداً بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد بالمجان، من خلال المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية والتي بلغ عددها 539 مركز، كما تم تخصيص 126 مركز لتطعيم المسافرين للخارج واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح.