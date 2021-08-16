شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف يشيعون جثمان عروسين البحيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365” بثا مباشرا منذ قليل لتشيع جثمان عروسين لقيا مصرعهما فى محافظة البحيرة ليلة زفافهما، حيث تجمع الآلاف من الأهالى لصلاة الجنازة على العروسين وتشيع جثمانهما للمقابر.

وكان قد لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب شخص آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة أثناء موكب زفاف بمركز إيتاى البارود.

كان مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بمصرف أمام قرية الشيخ محمد طريق " الخوالد - ايتاى البارود" أثناء موكب زفاف.

وأسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص منهم العروسين، وشقيقة العروس، وتم نقلهم لمستشفى إيتاى البارود المركزى.

والمتوفين هم كل من: "حسام. ح. ق" 26 سنة " و"ندى س ق" 18 سنة و"علا .س. ق" 15 سنة مقيمين بقرية الشعيرة ايتاى البارود.