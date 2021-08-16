برلمانية: السيسي يحظى بشعبية جارفة.. وحديثه إلى المواطنين يتسم بالشفافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المواطنين يعكس حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى المواطنين؛ للوقوف على ما يشغلهم، ويخلق جسرًا من التواصل بين القيادة والجمهور، وهذا ما يحرص عليه الرئيس خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تتسم جميع خطاباته وكلماته سواء في لقاءات مباشرة مع المواطنين أو في مؤتمرات، بالشفافية والصراحة المطلقة؛ وهذا الأمر انعكس على مدى الشعبية الجارفة التي يتمتع بها وحب المواطنين ومنحهم دفعة قوية للمشاركة في خطة التنمية لبناء الدولة المصرية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن ملف الرعاية الاجتماعية من أبرز الملفات التي شهدت اهتمامًا كبيرًا في عهد القيادة السياسية، سواء من خلال إطلاق حزمة من المبادرات والتوجيهات المباشرة أو التشريعات، وانعكس ذلك في صورة أرقام في الموازنة العامة للدولة، فعلى صعيد ملف الدعم شهدت منظومة الدعم اهتمامًا كبيرًا جدًّا خلال السنوات الأخيرة، ولعل ملف تطوير العشوائيات من أبرز وأهم الملفات التي شهدت طفرة كبيرة في عهد السيسي، فما تم من إنجاز في هذا الصدد لم نشهده طوال الـ50 عامًا السابقة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مصر تكاد تكون الوحيدة على مستوى العالم التي تمنح المواطنين وحدات سكنية كاملة التشطيب دون مقابل أو بمقابل رمزي زهيد، وهذا كله من أجل الاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل وتوفير حياة كريمة لهم، ولهذا على الجميع أن يتكاتف من أجل استكمال خطة التنمية الشاملة وبناء الدولة المصرية وتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة تنعكس على جميع المواطنين خلال الفترة المقبلة.

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