شكرا لقرائتكم خبر عن فى 15 معلومة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج التغذية المدرسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع عدة جهات لتوفير الوجبات الغذائية الصحية لطلاب المدارس، نقدم فى التقرير التالى 15 معلومة عن التغذية المدرسية.
ـ الوجبة المدرسية تمثل أكثر من 25% من احتياجات الطلاب الغذائية اليومي
ـ برنامج التغذية المدرسية يغطي تلاميذ رياض الأطفال والابتدائية.
ـ يشمل الفئة العمرية من 4 ـ12 سنة في المدارس.
ـ يشمل المناطق الأكثر احتياجًا والنائية لأكثر من 24 مليون طالب.
ـ هدفها الحفاظ على صحة وسلامة طلاب المدارس.
ـ الوجبة ستضمن حصول كل طالب على العناصر الغذائية اللازمة.
ـ الوجبة ستكون مفيدة لكونها تصل للطالب وفقً نظام علمي وصحي وطبي.
ـ المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة يحدد عناصر الوجبات المدرسية.
ـ إتاحة أغذية صحية داخل منافذ بيع الأغذية بالمدارس.
ـ توفير منافذ لبيع الأغذية بمحيط المدارس لتوفير أغذية صحية.
ـ إطلاق حملة للكشف الطبي على المعلمين وتقديم العلاج بالمجان.
ـ تكثيف التوعية الصحية لهم بالوجبات والعناصر الغذائية اللازمة.
ـ تطبيق الاشتراطات الصحية للتغذية المدرسية.
ـ ربط التغذية السليمة لطلاب المدارس بالخريطة الصحية والعلاجية بمصر.
ـ بناء منظومة غذائية صحية وسليمة لأفراد المجتمع.