شكرا لقرائتكم خبر عن فى 15 معلومة.. كل ما تريد معرفته عن برنامج التغذية المدرسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع عدة جهات لتوفير الوجبات الغذائية الصحية لطلاب المدارس، نقدم فى التقرير التالى 15 معلومة عن التغذية المدرسية.

ـ الوجبة المدرسية تمثل أكثر من 25% من احتياجات الطلاب الغذائية اليومي

ـ برنامج التغذية المدرسية يغطي تلاميذ رياض الأطفال والابتدائية.

ـ يشمل الفئة العمرية من 4 ـ12 سنة في المدارس.

ـ يشمل المناطق الأكثر احتياجًا والنائية لأكثر من 24 مليون طالب.

ـ هدفها الحفاظ على صحة وسلامة طلاب المدارس.

ـ الوجبة ستضمن حصول كل طالب على العناصر الغذائية اللازمة.

ـ الوجبة ستكون مفيدة لكونها تصل للطالب وفقً نظام علمي وصحي وطبي.

ـ المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة يحدد عناصر الوجبات المدرسية.

ـ إتاحة أغذية صحية داخل منافذ بيع الأغذية بالمدارس.

ـ توفير منافذ لبيع الأغذية بمحيط المدارس لتوفير أغذية صحية.

ـ إطلاق حملة للكشف الطبي على المعلمين وتقديم العلاج بالمجان.

ـ تكثيف التوعية الصحية لهم بالوجبات والعناصر الغذائية اللازمة.

ـ تطبيق الاشتراطات الصحية للتغذية المدرسية.

ـ ربط التغذية السليمة لطلاب المدارس بالخريطة الصحية والعلاجية بمصر.

ـ بناء منظومة غذائية صحية وسليمة لأفراد المجتمع.

