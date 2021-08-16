شكرا لقرائتكم خبر عن شرائح الكهرباء وعدد المستخدمين.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ عدد المواطنين الذين يتراوح استهلاكهم ما بين الـ50 إلى 350 كيلو وات/ ساعة ما يقرب من 17 مليون مواطن ويمثلون 70% من إجمالى عدد المشتركين الذين يبلغ عددهم 27 مليون مشترك، ”الخليج 365” يرصد لقرائه كل ما يريدون معرفته عن عدد مستهلكي كل شريحة من الشرائح الـ7 بالكهرباء، وهى كالآتي :

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ويبلغ عدد مستهلكي هذه الشريحة 3 ملايين و201 ألف مشترك.

- اللشريحة الثانية من صفر إلى 100 كيلو وات ساعة ويبلغ عدد المشتركين في هذه الشريحة 4 ملايين و141 الف مواطن.

- الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات ساعة تعتبر أكثر الشرائح من حيث عدد المواطنين ويبلغ عددهم 10 ملايين و11 ألف مواطن.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ساعة يبلغ عددهم 7 ملايين و100 ألف مواطن.

-الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ساعة و يبلغ عددهم 2 مليون و679 ألف مواطن.

-الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كيلو وات يبلغ عدد المشتركين 462 ألف مواطن.

الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات ساعة يبلغ عدد المشتركين 214 ألف مواطن.