شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تفاصيل المشروع القومى لتبطين الترع × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف السياسة المائية والمشروعات القومية الجارى تنفيذها بوزارة الموارد المائية والرى، إلى حسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين .

وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل حول المشروع القومى لتبطين الترع.

1- أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات .

2- جهات الوزارة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ ، وعمل كافة الاختبارات اللازمة أثناء وبعد التنفيذ.

3- حدث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع المؤهلة نظراً لحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، بخلاف المردود البيئى المتمثل في إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

4- تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 2248 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية ، وجارى العمل فى تنفيذ 6037 كيلومتر أخرى .

5- تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل الترع بأطوال تصل الي 465 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8750 كيلو متر .