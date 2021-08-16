شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية لتجارة الجملة: 6300 منفذ بالمحافظات لمشروع جمعيتى لتوفير فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وائل عبد الله مدير إدارة مشروع جميعيتى بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إن مشروع جمعيتى التابع لوزارة التموين بدأ نهاية 2015 وكان بهدف تقديم خدمة للشباب، كما أنه يوفر فرص عمل للشاب المصرى ويمد المواطن المصرى السلع التموينية والسلع الحرة .

وأضاف مدير إدارة مشروع جميعيتى بالشركة المصرية لتجارة الجملة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن اشتراطات الاشتراك أن يكون المنفذ مساحته عن 30 مترا على الأقل والمسافة بين المنفذ والأخر لا يقل عن 500 متر ويكون المنفذ مرخص أو قابل للترخيص ، وهناك اشتراطات خاصة للمتقدم لا يزيد عن 45 سنة والصحيفة الجنائية حسن السير والسلوك ولا يكون له أحد الأقارب عاملين بوزارة التموين أو منافذ أخرى .

ولفت مدير إدارة مشروع جميعيتى بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إلى أن عدد المشتركين في المرحلة الأولى والثانية الثالثة كان كبيرا، وهناك 6300 منفذ على مستوى الجمهورية ، وكل منفذ لا يقل عدد العاملة فيه عن 3 افراد.