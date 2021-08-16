شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الإدمان: 140 ألف حالة علاج سنويا و5 ملايين جنيه قيمة تمويل المتعافين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لا يقتصر على العلاج الطبي ولكن خدمة متكاملة لتأهيل المتعافين اجتماعيا ودمجهم في المجتمع بحزم تمكين اقتصادى متنوعة، موضحا أن متوسط الحالات التي تأتى لنا للعلاج أكثر من 1401 ألف مريض على أكثر 27 مركزا علاجيا والعلاج مجانا .

وقال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الصندوق أعطى تمويلات وقروض للمتعافين من الإدمان وصلت إلى 5 ملايين جنيه، موضحا أن الصندوق يقوم بعملية تأهيل اجتماعى وإجراء جلسات علاج جمعى فردى وجماعى وجلسات تعديل سلوكى .

ولفت مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن 25% من المترددين على علاج الإدمان لديهم مشكلات أسرية، موضحا أن هناك برامج تدريبية للزوج والزوجة ليس فقط لمريض الإدمان ولكن لكل المقبلين على الزواج، ولافتا إلى أن 8% من المقبلين على علاج الإدمان من الإناث .