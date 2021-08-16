شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 9 آلاف طلب بمشروع "جمعيتى المرحلة 4" و698 بالقرى الأكثر فقرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بلال أحمد مسئول مشروع جميعتى بمديرية التموين بالجيزة، إن هناك 575 منفذا تموينيا في المحافظة، موضحا أنه خلال عامي 2015 و2016 بدأت المرحلة الأولى من مشروع جمعيتى ثم بعد لك بدأنا المرحلة الثانية والثالثة، والآن نبدأ المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتى.

وأضاف مسئول مشروع جميعتى بمديرية التموين بالجيزة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتى يخدم مبادرة حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا، حيث إن الوزارة تجد ضرورة وجود منافذ، وتم فتح منافذ تموينية في القرى الأكثر احتياجا في الصف وأطفيح وتم عمل معاينات وبعض المنافذ عملت بشكل فعلى.

ولفت مسئول مشروع جميعتى بمديرية التموين بالجيزة، إلى أن هناك 9 آلاف طلب لافتتاح مشروع جمعيتى منها 698 طلبا في القرى الأكثر فقرا، وتم معاينة أكثر من 50 % من الطلبات ونسبة كبيرة من المنافذ تم فتحها.