شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل البرنامج التدريبى للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تدريب 4951 موظفًا مرشحًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر يوليو في عدد من الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة عن البرنامج التدريبى الذى يتلقاه الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية: