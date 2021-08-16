شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل البرنامج التدريبى للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن تدريب 4951 موظفًا مرشحًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر يوليو في عدد من الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة عن البرنامج التدريبى الذى يتلقاه الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية:
- البرنامج التدريبي يأتي تحت عنوان "إدارة المخاطر والأزمات" ويعد مدخلًا للتعرف على المفاهيم الأساسية المعاصرة في مجال إدارة المخاطر والأزمات.
- يتناول أهمية التحول إلى المنهج الاستباقي في إطار التنمية المستدامة، وبناء ثقافة الوقاية لدى المتدربين.
- اكتساب المتدربين لمهارات عملية وتطبيقية تمكنهم من تحقيق أفضل معايير الأداء في وحدات إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالوزارات والهيئات المختلفة.
- استحداث بعض التقسيمات التنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة واستحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
- تنمية قدرات الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية العاملين في وحدات إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالجهات الحكومية المرشحة للانتقال.
- مراعاة احتياجات ومتطلبات العمل في المرحلة الجديدة من تاريخ الجهاز الإداري للدولة.