شكرا لقرائتكم خبر عن الصناعة: 335 مصنعا تقدموا للحصول على شهادة "بكل فخر صنع فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن شهادة بكل فخر صنع في مصر تعطى للمصانع التي نجح في الجودة الشاملة، موضحا أن هذه الشهادة علامة حصرية لمركز تحديث الصناعة تعطى للمصانع التي تتجاوز اختبارات الجودة الشاملة والبيئة .

وقال المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنه تقدم للمركز 335 مصنعا للحصول على شهادة بكل فخر صنع في مصر، وأجرينا العديد من الاختبارات، موضحا أن تلك الاختبارات هدفها تعميق التصنيع المحلى في مصر وإعطاء شهادة جودة للمنتج المصرى يطمئن المستهلك.

وتابع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، أن العلامة تعطى على عدة معايير على المنتج والجودة ونظام الإدارة ونظام البحوث والبيئة وتدوير المخلفات ومجموعة من المعايير ، ونزور المصانع عدة مرات للتأكد من اجتيازها لكل الاختبارات والاطمئنان على جودة الخدمات.