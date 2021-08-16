شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: 6 مليارات جنيه قروض سنوية لتوفير 140 ألف فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يحقق رؤية مصر 2030 ، من خلال دعم هذا النوع من المشروعات التي توفر فرص عمل وتحدث عدالة في توزيع الدخل وتحقق العدالة الاجتماعية، وتابع:" بالإضافة إلى أن الجهاز مسئول على محور التنمية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، مضيفاً:"25 يوماً مدة الحصول على القرض من أجل عمل مشروع وتكون أقل بكثير في حال كان المشروع صغير".

وشدد "شاش"، على أن هدف الجهاز هو خلق فرص العمل والقضاء على البطالة ودعم المستفدين بكل السبل من أجل إنجاح مشاريعهم، مشيراً إلى أنه يتم ضخ من 5 إلى 6 مليار جنيه قروض سنوياً لتوفير 140 الف فرصة عمل.

وأضاف "شاش"، خلال حواره ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكى، عبر قناة "dmc"، أن يقدم خدمات متعددة للشباب الراغبين في عمل مشروعات، من خلال33 مكتب في الـ27 محافظة، أو من خلال الاتصال عبر الخط الساخن " 16733"، الذى سيوجه الشاب إلى أقرب مكتب له في المحافظة التي يقطن بها من أجل البدء في مشروعه.

وأوضح "شاش"، أن الجهاز يقدم دورات تدريبية مجانية لتحديد أفكار المشروع ومدتها يومين، في بداية الأمر من خلال محاضر يناقش مجموعة من الشباب، وبعد ذلك يدخل الشاب في برنامج آخر يحمل أسم "أبدأ مشروعك"، مدته 5 أيام تمكن الشاب من عمل دراسة جدوى لمشروعه، وتابع:"ولدينا قاعدة بيانات كبيرة يتم دعم أصحاب المشاريع بها بالإضافة إلى التسويق لمنتجاتهم بعد ذلك"، لافتاً إلى أن هناك إقبال كبير جداً من الشباب على مشروعات الجهاز.

وأردف "شاش"، :" 25 يوم مدة الحصول على القرض لتمويل المشروع وفى حال المشروع صغير جداً تكون مدة الحصول على القرض أقل من ذلك بكثير"، موضحاً أن الجهاز يقدم خدمات مالية وتدريبية وتسويقية لأصحاب المشاريع.