شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إنشاء وتطوير 3 آلاف حضانة و5400 فصل لمحو الأمية ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان حلمى معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للشئون لاقتصادية والشمول المالى، إن هناك العديد من المشروعات التي تدشنها الوزارة ضمن مبادرة حياة كريمة، وهدفها الاستثمار في البشر، حيث إن تدخلات الوزارة معنية بالإنسان بدورة الحياة بشكل كامل.

وأضافت معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للشئون لاقتصادية والشمول المالى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تستهدف إنشاء وتطوير 3 آلاف حضانة ضمن حياة كريمة ، حيث إن الحضانة ليس مكان نعطى فيه خدمات للأطفال بل سيتم مراقبة التغذية واكتشاف الإعاقة و صعوبات التعلم للأطفال وإلحاق المرأة بسوق العمل.

ولفتت معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للشئون لاقتصادية والشمول المالى، إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 5400 فصل لمحو الأمية ، بجانب 5 آلاف مدرية اجتماعية للأطفال متسربين من التعليم ، بالإضافة إلى إنشاء عيادات خاصة لمبادرة 2 كفاية .