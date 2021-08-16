شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. 9 أكتوبر بدء الدراسة بالمدارس الرسمية و12 سبتمبر بـ"الدولية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

التعليم: 9 أكتوبر بدء الدراسة بالمدارس الرسمية و12 سبتمبر بـ"الدولية"

كسر ماسورة مياه بشارع جامعة الدول العربية ومحافظة الجيزة تدفع بفرق صيانة العاشر على الثانوية الأزهرية: توقعت حصد المركز الأول لولا وفاة والدى..فيديو عوض تاج الدين: الرئيس سعى لتوفير أكبر قدر من اللقاحات متعددة المصادر

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