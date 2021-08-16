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بعد انتشاره على "فيس بوك".. ضبط المتهم بنشر فيديو اشتعال أحد القطارات في البدرشين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بنشر مقطع فيديو على "فيس بوك"، يتضمن اشتعال أحد القطارات بالبدرشين على خلاف الحقيقة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع الفيديو الذى تم تداوله على احدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، متضمنا قطار مشتعل ومصحوب بتعليق (أن القطار مشتعل بالبدرشين .. أين المسؤولين).

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وأفاد بنقل الفيديو من إحدى الصفحات دون التأكد من صحته.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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