"حقيقة إطلاق قنابل غاز بحفل عمرو دياب وغلاية زيت أبو رواش".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

الموت بالدور.. ماذا حدث في فاجعة "غلاية الزيت" بأبو رواش؟

أحمد أزهري، شاب سوداني لم يكمل عقده الثالث بعد. حضر إلى أرض المحروسة فارا من ويلات الانقسام الذي ضرب بلاده، بحثًا عن فرصة تعمل تعينه على متطلبات الحياة. ساقه القدر إلى مصنع بات مصدر رزقه وملاذه للنوم في المساء لكنه لم يدر بأنه سيكون شاهدا على المشهد الأخير في حياته بطريقة مأساوية.

شقة تفوح منها رائحة الحرام.. مفاجآت صادمة داخل وكر كفر طهرمس

مفاجآت صادمة حملتها اوراق التحقيق وتحريات المباحث لدى مداهمة قوة أمنية شقة سكنية بحي بولاق الدكرور، غرب الجيزة، وذلك بعد بلاغ سيدة تشكو أخرى باحتفاظها بطفلة تبين أنها نتجة علاقة آثمة.

الداخلية تكشف لغز العثور على جثة سائق مذبوح داخل أرض زراعية بالشرقية

ءألقت قوات الأمن بوزارة الداخلية، القبض على المتهم بقتل سائق توكتوك وسرقة هاتفه.

علاقة آثمة وطفلة سفاح.. بلاغ سيدة يقود مباحث بولاق الدكرور لكشف كارثة

علاقة غير شرعية أثمرت عن طفلة سفاح قادت المباحث إلى اكتشاف جريمة مُركبة داخل شقة سكنية بحي بولاق الدكرور، غرب الجيزة.

النيابة تطالب بأقصى عقوبة على محمود عزت في التخابر مع حماس

طالب ممثل النيابة العامة طارق جودة في نهاية مرافعة النيابة العامة في قضية "التخابر مع حماس" بتوقيع أقصى عقوبة على القيادي الإخواني محمود عزت.

تأييد حكم براءة سما المصري من تهمة سب ريهام سعيد

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، تأييد الحكم الصادر من محكمة الجنح "محكمة أول درجة"، ببراءة سما المصري من اتهامها بسب وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد، ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من ريهام سعيد.

الأموال العامة تضبط "مستريح جديد" استولى على تحويشة المواطنين بالغربية

ضبطت مباحث الأموال العامة تحت إشراف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأموال العامة والجريمة المنظمة "مستريح جديد" استولى على تحويشة المواطنين بالغربية.

سيارات الإسعاف تنقل ١٨ مصابا إلى مستشفى الهرم في حادث البدرشين

نقلت سيارات مرفق الإسعاف ١٨ مصابا إلى مستشفى الهرم إثر اصطدام سيارتين ميكروباص بالبدرشين، الأحد.

مصدر أمني يكشف حقيقة إطلاق قنابل غاز أمام حفل عمرو دياب

نفى مصدر أمني، صحة ما جرى تداوله حول إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل غاز على تجمعات المواطنين أمام مكان إقامة حفل المطرب عمرو دياب بمدينة العلمين بمحافظة مطروح.