شكرا لقرائتكم خبر عن 30 سيارة شفط مياه لإصلاح كسر "ماسورة" بشارع جامعة الدول والمحافظ يتفقد الموقع (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد موقع إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه ٦٠٠مم الكائن بتقاطع شارع السودان مع شارع جامعة الدول العربية بمنطقة العجوزة والدقي.

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكثيف مجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر ومضاعفه أعداد سيارات الشفط لسرعة إنجاز الأعمال بالتوازي مع إصلاح الكسر لإعادة ضخ المياه للمناطق التي تأثرت بضعف في الضغوطات نتيجه لذلك والتي تشمل عددا من متفرعات شارعي السودان وجامعة الدول العربية، مشيرا إلى أنه تم الدفع ب 30 سيارة ومعدة لشفط المياه الناتجة عن الكسر من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة كما تم إجراء تحويلة مرورية مؤقتة أمام موقع الكسر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية والوقوف علي الأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها مع إعادة الشيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء، لافتا إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بتوفير عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة ولتلبية أي احتياجات أخري للمواطنين من المياه بأى منطقة متأثرة أو للطوارئ يتم الاتصال علي الخط الساخن لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ١٢٥ وكذلك غرفة عمليات محافظة الجيزة علي أرقام (114 ، 35869371، 35869193، 35863004،35855722 ) لتوفير سيارات مياه الشرب او للتعامل مع البلاغات العاجلة .

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة العامة لمرور الجيزة ورئيس هيئة النظافة ورؤساء أحياء الدقي والعجوزة .