شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يقرر عودة بعثته بأفغانستان وعددها 23 فردا.. وتصل فجر الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الأزهر الشريف بالتنسيق مع وزارة الخارجية عودة البعثة الأزهرية بالعاصمة الأفغانية كابول، بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد.

وكشف الدكتور نظير عياد، أمين مجمع البحوث الاسلامية، في تصريح خاص لليوم السابع، أن البعثة الأزهرية بكابول يبلغ عددها 23 فردا، سيصلون القاهرة فجر الاثنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، في ضوء الأحداث الاخيرة.

وتقوم البعثة بالتدريس بالمعهد الأزهري حيث يقع المعهد بمنطقة بهارستان، و يتكون من 13 فصلًا دراسيًا لنحو 830 طالبا، المعهد يستقبل الطلاب منذ عام 2009، بعد أن أنشئ بموجب اتفاقية تفاهم بين شيخ الأزهر ووزارة المعارف التعليم الأفغانية ، والمتفوقون من الطلبة، يذهبون بعد انتهاء المرحلة الثانوية، إلى جامعة الأزهر في بعثات دراسية يدرسون العلوم الدينية والعلمية أيضا حسب رغبات الطلاب وتوجهاتهم، وتتكفل جمهورية مصر العربية بالمرتبات بالنسبة للمبعوثين الأزهريين، والجانب الأفغاني يتكفل بالإقامة والمعيشة، والاتفاق وقع بين فضيلة الشيخ الراحل سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، ووزارة المعارف الأفغانية ممثلة في وزيرها فاروق ورداك وافتتح المعهد عام 2009، في مقر دار الحفاظ الأفغاني، ويدرس الطلاب فروع اللغة العربية بالكامل من نحو وصرف وبلاغة وأدب، أما العلوم الشرعية فتدرس لهم، الحديث والتفسير والتوحيد والسيرة النبوية المشرفة، بالإضافة إلى حفظ القرآن الكريم من الصف الأول إلى السادس يتعين على الطالب أن يحفظ 18 جزءا من القرآن، وقبل إتمام الشهادة الثانوية يجب عليه أن يكمل حفظ القرآن ويعد ذلك جواز المرور للتخرج، والحصول على بعثة دراسية في جامعة الأزهر بمصر.