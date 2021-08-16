شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزى الجزائر فى ضحايا الحرائق.. وشكرى: نقف معكم فى هذا المُصاب الأليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اليوم، الأحد، اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، نقل خلاله مُجددًا تعازي جمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، وذوي ضحايا الحرائق التي اندلعت مؤخرًا بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة العديد من الأشقاء الجزائريين.

كما أكد الوزير شكري لنظيره الجزائري على تضامن مصر الكامل مع الجزائر الشقيقة، ووقوفها معها في هذا المُصاب الأليم، مُتمنيًا الشفاء العاجل لكافة المُصابين.