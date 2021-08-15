شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة من خريجي اللغات والترجمة للإيفاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة من خريجي كلية اللغات والترجمة للإيفاد الدائم (لغات) لعام 2021م ، على أن تتوفر في المتقدم الشروط الآتية:

1- أن يكون مسكنا على درجة مالية بموازنة الوزارة .

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات للمعينين في محافظاتهم، ولا تقل عن ثلاث سنوات للمعينين خارج محافظاتهم ولا تقل عن أربع سنوات للحاصلين على الماجستير وثلاث سنوات للحاصلين على الدكتوراه .

3- أن يكون حاصلا في تقارير الكفاءة على مرتبة ممتاز خلال العامين الأخيرين.

4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين 2019/2020.

5- أن لا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في : ( الـقـرآن الكريم كاملاً ـ العقيدة - التفسير وعلوم القرآن - الحديث وعلومه - الفقه وأصوله - السيرة النبوية والثقافة العامة - اللغة الأجنبية المتخصص فيها ).

٧- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة .

٨. أن يكون حسن السير والسلوك.

9- أن يكون سليم البنية ، مكتمل الحواس والأعضاء ، ويستثني المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم ( ١٣٧ ) لسنة ٢٠١٤م .

10- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

11- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية - غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يلغ القرار ، أو تسحب التوصية .

١٢- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

تقدم الطلبات على موقع الوزارة الرسمي (أوقاف أون لاين) فقط ، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان في: 15/ 8/ 2021م ولمدة أسبوعين ؛ على أن يكون المتقدم مستوفيا كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة ، وسيتم نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة .

وأوضحت الوزارة أنه يتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية ، علما بأن اختبارات التصفية النهائية ستجري بديوان عام الوزارة على مرحلتين :

الأولى : تحريرية ، والثانية : شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية .