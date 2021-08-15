شكرا لقرائتكم خبر عن ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ إﻋﻼن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 2021 على صفحات الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ إﻋﻼن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 2021 غدا.. وفيه: ارﺗﻔﺎع ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﺠﺎح وﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻠﻤﻰ ﻋﻠﻮم.. واﻗﺘﺮاب ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات الماضية، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الثالثة من النسخة الورقية.

وداخل العدد

ـ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﻔﺘﺢ ﻗﻠﺒﻪ وﻳﺪﻳﺮ ﺣﻮارا ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻣﻊ ﻣﻮاﻃنين ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت.. ﺣﺮﺻﻨﺎ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻟﻴﺲ ﻟﻬﺪم ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ.. المرأة ﺣﺎﺿﺮة ﺑﺘﻀﺤﻴﺎﺗﻬﺎ وﻣﺶ 04 ﻫﻨﻌﻤﻞ ﺣﺎﺟﺔ إﻻ زى ﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻴﻘﻮل.. والمناطق ﻏﻴﺮ المخططة سببها الظروف اللى كانت البلد فيها.

ـ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺴﺘﺠﺪات ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ.. اﻟﺮﺋﻴﺲ: اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﻮﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت.. وﺑﻴﺮﻧﺰ: ﻗﻴﺎدة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻟﺠﻬﻮد ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ رﺳﺨﺖ ﻣﻦ دور ﻣﺼﺮ ﻛﻤﺤﻮر اﺗﺰان ﻟﻸﻣﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤﻰ ﺑﺄﺳﺮه.

ـ ﻃﺮح وﺣﺪات ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻔﻮرى.. ﺑﺪء ﺣﺠﺰ 100 ألف وحدة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﳌﺤﺪودى وﻣﺘﻮﺳﻄﻰ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎرى.

ـ ﻣﺼﺮ اﺗﺨﺬت ﺧﻄﻮات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻰ.. رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻹﺗﺎﺣﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.