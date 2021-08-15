شكرا لقرائتكم خبر عن "الهجرة" تكشف عدد المشاركين بالمؤتمر الثانى للكيانات المصرية في الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مها سالم مستشارة وزيرة الهجرة، أهمية انطلاق المؤتمر الثانى للكيانات المصرية بالخارج، موضحة أن المؤتمر شارك فيه 33 كيانا، لافتة إلى أهمية توقيت انطلاق المؤتمر بعد إعلان الرئيس السيسى بداية الجمهورية الثانية.

وقالت مستشارة وزيرة الهجرة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن هناك بالخارج 13 مليون مصري وهو رقم كبير جدا، وهذا يمثل قوة مصر الناعمة سواء السياسية أو الاقتصادية وقوة مشاركة مصر في الخارج حيث إنه لابد لمصر أن تكون مطلعة على كل الأحداث.

وأوضحت مستشارة وزيرة الهجرة، أن المؤتمر جاء بطلب من المصريين بالخارج، ,كياناتهم حيث كان هناك حرص وإقبال كبير على التسجيل ، واستجابت وزيرة الهجرة كان هناك تنسيق مع كافة الجهات التنفيذية و منظمات المجتمع المدنى لتنظيم المؤتمر.

فيما قالت داليا ابراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، إن مشاركة دار النشر مع وزارة الهجرة في مشاطرة أتكلم عربى للمصريين في الخارج، تعتمد على الذكاء الاصطناعى، حيث تم انطلاق فعاليات كرنفال أتكلم عربى لأبناء المصريين بالخارج من خلال بروتوكول تم توقيعه بين دار النهضة والوزارة.

وأضافت رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر في تصريحات للبرنامج: لدينا مناهج جديدة لوزارة التربية والتعليم من سنة أولى حتى سنة رابعة ، بجانب إعداد كتاب الدين الإسلامى والمسيحى وكتاب الأخلاقيات ، وتم استغلال هذا الأمر في تعليم المصريين في الخارج اللغة العربية، من خلال تطبيق في الخارج نعلمهم اللغة العربية .