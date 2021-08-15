شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس العائلة المصرية بألمانيا: مصريو الخارج دورهم مهم بمبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، على الدور الهام للمصريين بالخارج للمساهمة فى مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا :"لما أحس الدنيا بتتغير وفيه شغل بنكون عاوزين نساعد أكثر وأكثر".

وأكد خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، أن حجم الإنجازات والمشروعات فى مصر تضاهي ألمانيا، موضحًا أن المصريين بالخارج مستعدون للمساعدة وطرح أفكارهم للمساهمة فى مبادرة حياة كريمة، مشددًاعلى أن هذه المبادرة ستساهم فى النهوض بالإنسان المصري.





وذكر أن هناك تعاونا مع وزارة الهجرة، وهناك رجال أعمال مصريين بالخارج يمكنهم الاستثمار فى القرى التي تستهدفها مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا :"مصر فى أمن وأمان وتحمل إنجازات على أرض الواقع فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".